"F*ck Donald Trump". Un Mickey Rourke senza filtri saluta così lo studio di "Live - Non è la d'Urso", prima di andare via. L'attore americano lascia senza parole la stessa conduttrice del serale di Canale 5 e manda "a quel paese" il Presidente degli Stati Uniti.



Un'intervista, quella a Mickey Rourke, durata 15 minuti ma ricca di dichiarazioni. Dai retroscena del primo film con Robert De Niro, fino allo spogliarello di Aida Yespica ispirato alla pellicola "9 settimane e mezzo".



L'attore statunitense, però, non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha lanciato un messaggio al figlio di una sua dipendente. "Ludo non puoi essere un cattivo ragazzo tutti i giorni", ha dichiarato commosso Rourke.