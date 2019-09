E' una sorpresa per Mickey Rourke quella organizzata dalla padrona di casa e conduttrice di "Live - Non è la d'Urso". L'attore americano, ospite della prima puntata del programma serale di Canale 5, è stato omaggiato con uno spogliarello ispirato a "9 settimane e mezzo", la pellicola del 1986 che ha reso celebre Rourke. A ballare dietro il paravento una bellissima Aida Yespica che si è esibita per l'artista statunitense.