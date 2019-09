"Live-Non è la d’Urso", Daniele Bartolomeo è il fidanzato di Eliana Michelazzo: “Insieme a Ibiza”

"Ci siamo conosciuti in aeroporto a Ibiza". Così Daniele Bartolomeo spiega in studio a "Live-non è la d'Urso" come ha conosciuto Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati, che ormai frequenta da due mesi. La donna, dopo dieci anni di fidanzamento fasullo con Simone Coppi, volta pagina e si lascia andare a un nuovo rapporto, questa volta, vero.



Quando Bartolomei entra in studio il microfono non funziona e la conduttrice non perde l'occasione per fare ironia sulla vicenda: "E' il destino di Eliana: i suoi uomini o non esistono o non si sentono".