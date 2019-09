"Robert De Niro ha ferito i miei sentimenti". E' una dichiarazione che spiazza quella di Mickey Rourke a "Live - Non è la d'Urso". L'attore americano spiega quando da giovane ha recitò per la prima volta al fianco di De Niro e afferma: "Gli dissi che ero felice di lavorare con lui, ma De Niro - confessa Rourke - mi rispose che era meglio non parlare".



Un'affermazione quella dell'attore, due volte Premio Oscar, che Rourke a distanza di anni non è riuscito a dimenticare e che intervistato da Barbara d'Urso lancia un messaggio: "Nella vita le uniche persone che possono deluderti sono quelle che ammiri e quelle che stanno al tuo fianco".