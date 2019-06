“Live-Non è la d’Urso”, Martina: “Io nipote per finta di Mark Caltagirone”

"Sono stata contattata da Pamela Perricciolo per partecipare a un reality". E' la dichiarazione di Martina la ragazza ingaggiata dalla manager della Aicos per fingere di essere la nipote di Mark Caltagirone. L'intervista, in esclusiva, è stata mandata in onda durante l'ultima puntata di "Live-Non è la d'Urso". La giovane donna ha spiegato come è stata spinta a fingere una parentela con il fidanzato inesistente di Pamela Prati.



"La Perricciolo mi faceva chattare con determinate persone - ha raccontato Martina - al fine di entrare a pieno nel ruolo di nipote". La ragazza, poi, per provare quanto dichiarato ha mostrato tutte le conversazioni virtuali scambiate, dal 2017, con Donna Pamela.