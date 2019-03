Si conclude senza un lieto fine il faccia a faccia andato in onda a "Live – Non è la d'Urso" tra Rosa Perrotta e Karina Cascella, protagoniste in passato di alcuni battibecchi. "Nel momento più bello della tua vita, tu non fai altro che polemizzare su tutto e tutti - Esordisce Karina riferendosi alla gravidanza dell'ex tronista - Parla di me e di te, non mettere in mezzo gli altri". Gli animi si infiammano e la risposta di Rosa arriva immediata: "Ti scorre veleno nelle vene. Sei presuntuosa e arrogante perché pretendi di sapere cosa penso io".