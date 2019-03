"Pomeriggio Cinque", scontro tra Rosa Perrotta a Karina Cascella: "Devi vergognarti"

A "Pomeriggio Cinque" il dibattito sui ritocchini estetici si trasforma ben presto in un duello a distanza tra Karina Cascella, ospite in studio, e Rosa Perrotta, in collegamento con il salotto di Barbara d'Urso.



Karina alza i toni: “Potresti anche dirlo che sei rifatta, non c’è nulla di male”, ma la ex tronista di "Uomini e Donne" non ci sta: “Non devi permetterti di parlare di cose che non sai. Magari dietro un intervento estetico c’è un complesso che tu non conosci”.



Poi la discussione si sposa sulla gravidanza della Perrotta, principale causa delle sue labbra gonfie, così la Cascella torna immediatamente all’attacco: “Non sapevo che crescessero le labbra alle donne incinte”. Appena toccato l’argomento, però, Rosa si scatena e risponde per le rime: “Non ti devi permettere di parlare di me, devi solo vergognarti”.