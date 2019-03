Lite in diretta per Maria Monsè, la Marchesa d’Aragona le strappa lo specchio di mano: “Deve stare zitta”

Alta tensione in diretta a “Pomeriggio Cinque” per la lite tra Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona. “La signora sul web viene chiamata la bella porcella” attacca l'ex gieffina Vip. Ma all’attrice, reduce dal quarto matrimonio e in studio con l’abito da sposa in pizzo, le parole di Daniela Del Secco non vanno giù: “E’ una donna disperata”.



E qui parte la scintilla: la Marchesa si alza e strappa di mano lo specchio alla Monsè: “Deve stare zitta, come si permette” si infuria. A riportare la calma è infine Barbara D’Urso: “Non mi piace, cerchiamo di restare ognuno al suo posto o non la invito più. Le mani no, per educazione” commenta la conduttrice rivolta alla Del Secco.