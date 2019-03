A "Live - Non è la d'Urso" è scontro totale sul tema "bellezza shock", che divide gli ospiti presenti in studio. A infiammare in particolar modo il salotto di Barbara d'Urso sono Taylor Mega e Giampiero Mughini. "Parlando di influencer mi sono chiesto, in alcuni casi, dove sia questa l'influenza. Si tratta semplicemente di 'attizzare' lo sguardo maschile, non c'è niente di male".



La risposta di Taylor non si fa ovviamente attendere: "Hai scritto un articolo, definendoci 'pu**anelle', una parola imbarazzante per una persona della tua età che esprime un giudizio di questo tipo. Il tuo pezzo è stato ripreso da una facciata al massimo, la mia risposta è stata ripresa da altre venti testate giornalistiche, per la mia influenza".