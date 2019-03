Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile: "Dal 2001 abbiamo il mondo contro"

"Dal 2001 abbiamo tutto il mondo contro". A dichiararlo sono Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, ospiti nella trasmissione di Canale 5 "Live - Non è la d'Urso", dove le due donne hanno deciso di ripercorrere la loro carriera professionale, dal successo in tv fino ai quasi 10 anni trascorsi in carcere per associazione a delinquere, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta.



"Noi siamo qua solo per te, spero che tu sia come io ti ho conosciuta - commenta Stefania Nobile rivolgendosi a Barbara d'Urso - Noi siamo andate via dall'Italia, ma qualcuno ci ha invitato. In carcere le persone sperano di avere una seconda vita quando usciranno, purtroppo non sanno che non è così".