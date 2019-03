"Live - Non è la d'Urso", Brigitte Nielsen e Paola Caruso tra gli ospiti del secondo appuntamento

Secondo appuntamento con "Live - Non è la d'Urso" mercoledì 20 marzo, in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti del programma Videonews condotto da Barbara d’Urso ci saranno Brigitte Nielsen, che presenterà in esclusiva internazionale la figlia avuta a 54 anni. E poi, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile protagoniste del due contro tutti, e Paola Caruso, che farà conoscere il piccolo Michelino a due settimane dal parto.