"La Casa di Carta", Rio piange su Instagram e commuove i fan

Mentre si attende la terza stagione de "La Casa di Carta" (19 luglio), Miguel Herran, che interpreta Rio nella serie, ha rivelato di non sentirsi al meglio della forma. L'attore ha spiazzato i suoi fan pubblicando su Instagram un video in cui piange a dirotto. Un post diversissimo da quelli condivisi finora, in cui è sexy, spensierato e sorridente. "Non entro nei dettagli di quello che mi sta succedendo. Però questo qui sono io. Senza filtri, senza edulcoranti e senza bugie", ha scritto.

La descrizione che l'attore ha postato a corredo del video ha destato molte interrogativi ai follower che non riescono a capire cosa stia succedendo. ”Potrei caricare mille foto fighe che ho raccolto per alimentare questa macchina di bugie che è Instagram. Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto con i 'mi piace'... però oggi no. Oggi ho deciso di regalarvi una parte sincera di me... non entrerò nei dettagli di ciò che mi succede, perché neanche io lo so. Però sono questo. Senza filtri, senza edulcoranti e senza bugie", sono le parole del messaggio. Cosa sarà successo a Miguel Herrera?



Intanto si sono accumulati tantissimi messaggi di affetto, anche dai suoi colleghi. Esther Acebo, Stoccolma nella serie, ha scritto: "Ti voglio bene piccolo". Álvaro Morte, Il Professore, ha commentato: "Ti abbraccio amico, forte", mentre "Vorrei abbracciarti forte!" sono state le parole inviata da Mosca (Paco Tous).