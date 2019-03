Liberamente ispirata al libro "Rapita dalla Giustizia", scritto da Angela Lucanto insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarnieri, "L'amore strappato" è la nuova fiction in tre serate che dal 31 marzo andrà in onda su Canale 5. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni viene strappata alla sua famiglia.



Sabrina Ferilli interpreta la madre nella sua lotta per dimostrare, con tenacia, coraggio e determinazione, l'innocenza del marito (Enzo Decaro) ingiustamente accusato di moleste e poter così riabbracciare la sua piccola. Nell'attesa della prima puntata potete vedere in anteprima esclusiva i primi dodici minuti di una fiction che mette al centro la dorolosa battaglia di una famiglia felice vittima di un'accusa infamante.