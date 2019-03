Sabrina Ferilli: “Ho detto dei no, ma non bisogna mai pentirsene”

“Nella vita e nel lavoro se si dicono dei ‘no’ è perché si è convinti”. Sabrina Ferilli torna nel salotto di “Verissimo” e parla dei ruoli rifiutati durante la sua lunga carriera da attrice. Punto fondamentale però è il non avere rimpianti: “Credo che non ci si debba pentire, perché ad un certo punto nella vita bisogna anche scegliere da che parte stare, da che lato schierarsi, perché l’indecisione toglie molto alle persone”. Le scelte sul lavoro però non sono argomento delle conversazioni in famiglia: “Ho sempre avuto una certa indipendenza, anche perché parlare di cose di lavoro con persone che magari non conoscono tutti i dettagli tecnici è sbagliato”. Ma per le altre? “Tutte le altre decisioni importanti invece passano sempre al vaglio della mia famiglia più stretta”.