“Questa ragazzina viene strappata alla famiglia per un errore giudiziario. Per nove anni non la vedranno più”: è così che Sabrina Ferilli, a “Quarta Repubblica”, inizia a raccontare la fiction "L’amore strappato" di cui è protagonista e che andrà in onda su Canale 5 a partire da domenica 31 marzo.



“La serie tv, ispirata a una storia vera e al libro ‘Rapita dalla giustizia’ – spiega l’attrice – parla di questa bambina che non vedrà più i genitori perché il padre è accusato di aver abbusato di lei”. Una storia che ha profondamente toccato Sabrina Ferilli come lei stessa ammette: “La cosa incredibile è che i tribunali ordinari scagionano il padre, in secondo grado e in cassazione, mentre quello minorile fa il suo corso senza prendere in considerazione il parere della giustizia ordinaria e così rovina la vita a una famiglia”.