“Isola dei Famosi”, Barbara D’Urso svela i quattro concorrenti scelti dal pubblico

Barbara D’Urso annuncia in diretta a “Pomeriggio Cinque” i nomi dei quattro concorrenti che partiranno per l’Honduras, giocandosi un posto per diventare naufraghi a tutti gli effetti. La prima scrematura di “Saranno Isolani”, lo show condotto da Filippo Nardi in cui gli aspiranti naufraghi si sono sfidati e sfidate nelle prove giornaliere ha quindi dato i suoi primi risultati.



I quattro biglietti sono stati strappati da Alice Fabbrica, 22enne travel influencer milanese, Giorgia Venturini, 34enne romana, Giovanni "John" Vitale, 33 anni spogliarellista napoletano, e da Yuri Rambaldi, 25 anni, spogliarellista e aspirante tronista. Per sapere chi dei quattro finalisti si unirà al reality, in partenza a febbraio 2019, bisognerà attendere il 24 gennaio.