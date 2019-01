"Isola dei famosi" 2019, Lucia e John in testa alla classifica di #SarannoIsolani

L'ultimo giorno di #SarannoIsolani, il prequel digitale disponibile su Mediaset Play che permetterà ai concorrenti più votati di approdare in Honduras per l'Isola dei Famosi si è aperta con una particolare "caccia al tesoro" improvvisata da Salvo. Non trovando più la sua scarpa (nascosta tra i rami di un albero), l'aspirante naufrago ha deciso di riservare lo stesso trattamento agli altri concorrenti. Ma a far ulteriormente infuriare Salvo ci ha pensato Yuri, che ha involontariamente gettato alcune scarpe nel fuoco.



L'ottavo giorno nella maremma toscana ha visto gli aspiranti naugraghi confrontarsi prima nella prova Challenge e poi nella prova Ricompensa. Ad avere la peggio è stato proprio Salvo, penalizzato di ben 10 punti in classifica dalla squadra vincitrice. Il punteggio finale sorride invece a Lucia, che beffa Alice, e John, che a inizio esperienza sembrava in seria difficoltà.



Dopo le prove, al campus è tempo di bilanci e di saluti, perché per gli aspiranti naufraghi è giunto il momento di lasciare la giungla maremmana. Per i quattro più votati, però, il viaggio è solo all'inizio.