Isola dei Famosi 2019, gli aspiranti naufraghi alle prese con il brivido della nomination palese

Siamo alle battute finali di #SarannoIsolani, il prequel digital che dalla maremma toscana ci mostra le disavventure degli aspiranti naufraghi dell'Isola dei Famosi. Dopo la prova della scorsa puntata, vincitori e perdenti sono stati invitati a un'altra sfida Ricompensa: memorizzare in due minuti gli oggetti disposti su una bacheca e rispondere correttamente alle domande. In palio ci sono delle ambitissime polpette, che si aggiudica la squadra di Mario, "John", Salvo, Yuri e Lucia. Viene loro proposta la scelta se condividere o meno la ricompensa, ma rifiutano: questo fa perdere ai loro avversari cinque punti in classifica e crea un certo scontento.



Ma non è ancora finita, perché i concorrenti si trovano a dover fronteggiare una nomination palese, il cui effetto si ripercuoterà sulla classifica dei finalisti: dovranno presentare davanti a tutti le rispettive scelte e motivarle. Per continuare a seguire le avventura di #SarannoIsolani basta andare sul sito Mediaset Play.