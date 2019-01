Isola dei Famosi 2019: nella maremma toscana il gruppo si infuria con Chiara

L'esperienza degli aspiranti naufraghi impegnati nella maremma toscana per conquistarsi un posto all'"Isola dei Famosi" è giunta al quinto giorno. Se tra Yuri e Salvo sembra essersi creato un feeling particolare, resta alta la tensione di alcune donne nei confronti di Chiara. A provocare lo scontro sono i continui riti magici ai quali sottopone gli altri componenti del gruppo. Alla ragazza viene dunque sottratto il suo famoso pendolo, ma Chiara non si arrende e promette un ritorno in grande stile.



Ovviamente nel corso della quinta giornata di sopravvivenza sulla spiaggia non è mancata la prova Challenge, un test di abilità individuale in cui la spunta Giorgia. Come premio ha la possibilità di penalizzare altri due concorrenti, ma quando la sua scelta ricade su Lucia e Salvo, quest'ultimo va su tutte le furie.

