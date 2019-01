"Isola dei Famosi 2019", clima sempre più teso tra gli aspiranti naufraghi

La fame, il freddo, la fauna selvaggia locale. La giungla maremmana nasconde tante insidie, ma sono altri i fattori che stanno velocemente spezzando un equilibrio già piuttosto precario tra i naufraghi di #SarannoIsolani. La terza puntata del prequel dell'"Isola dei Famosi" si apre infatti con una discussione legata alla pulizia degli spazi comuni. Ma a peggiorare la situazione è stata la "dieta forzata" di Chiara, alla quale il gruppo non riserva la sua dose giornaliera di riso e di fagioli.



In un clima piuttosto teso tra alcuni componenti del gruppo, i naufraghi hanno dovuto affrontare la Prova Challenge, vinta da Lucia e Falco, e la Prova Ricompensa Individuale, durante la quale Yuri è apparso in grande difficoltà. Per continuare a seguire le avventure di #SarannoIsolani basta andare sul sito Mediaset Play.