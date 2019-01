"Isola dei Famosi 2019", le prime liti tra gli aspiranti naufraghi

Nella Maremmana scende la notte e le temperature calano, mentre gli animi tra gli aspiranti concorrenti dell'"Isola dei Famosi 2019" si scaldano. Tra i partecipanti del prequel "#SarannoIsolani", visibile su Mediaset Play, iniziano i primi litigi: c’è chi vorrebbe riposarsi e recuperare le energie in vista delle prove previste per il giorno successivo, come Chiara e Mirko, e chi invece vorrebbe divertirsi e scherzare. Quando Salvo riceve un colpo in testa da Yuri i due gruppi arrivano a litigare e le discussioni si protraggono fino al mattino.



Con il sorgere del sole, però, giunge il tempo delle le sfide individuali e le controversie sono messe da parte. Dopo una colazione a base di vermi, ecco la prima prova: far scoppiare un palloncino gonfiandolo a mano e a vincerla sono Chiara e Yuri. Nella seconda sfida, invece, gli aspiranti isolani devono dimostrare la loro resistenza cercando di restare il più a lungo possibile in apnea in una vasca piena di anguille: Yuri riesce a sbaragliare gli altri concorrenti resistendo un minuto e 49 secondi scalando così la classifica degli uomini.