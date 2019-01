Su Mediaset Play prende il via "#SarannoIsolani"

Dopo una lunga attesa prende finalmente il via la seconda edizione di "#SarannoIsolani", il format visibile su Mediaset Play dedicato alle avventure di un gruppo di concorrenti non famosi pronti a tutto per conquistare un posto in Honduras e partecipare così all'"Isola dei Famosi". Sulla spiaggia della Maremma toscana, i protagonisti dovranno imparare a convivere, superare dure prove e fare i conti con le nomination: saranno infatti gli spettatori a decidere chi potrà approdare sulle spiegge di Cayo Cochinos. A guidare il gruppo ci sarà l'ex naufrago Filippo Nardi, che giorno dopo giorno racconterà le esperienze degli aspiranti isolani.



Nella prima puntata, pubblicata martedì 8 gennaio, i concorrenti hanno ultimato la costruzione della tenda in cui rifugiarsi, quindi hanno affrontato la prima prova "Challenge", che consisteva nel riuscire a tenere in mano un foglio di carta infuocato e la prova ricompensa, che ha fatto guadagnare agli isolani dieci patate. Ma già durante il primo giorno, non sono mancati alcuni momenti di tensione, dovuti prima alla suddivisione dei compiti e poi all'accensione del fuoco, necessario per cucinare.