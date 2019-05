"Il Trono di Spade", Coster-Waldau sogna il sequel ma Hbo frena

Dopo il finale de "Il Trono di Spade" , Nikolaj Coster-Waldau, interprete di Jamie Lannister, ha pubblicato su Instagram uno speciale ringraziamento video per i fan: non commentando la petizione online in cui si chiede il rifacimento dell'ottava stagione , l'attore ha dato lo spunto per un'altra richiesta di firme su un possibile sequel incentrato su Arya Stark . Intanto però la Hbo ha spento ogni sogno, rivelando che qualsiasi spin-off futuro sarà ambientato prima degli eventi della serie.

Dal canto suo invece, Casey Bloys, Responsabile della Programmazione HBO, ha ufficialmente dichiarato che nessuna serie successiva sarà un sequel: "No. Voglio che questo show sia una cosa a sé. Non voglio prendere personaggi da questo mondo che hanno realizzato meravigliosamente e inserirli in un altro mondo, con qualcun altro come showrunner".



"Voglio che rimanga l’opera artistica che loro hanno creato. Questa è una delle ragioni per cui non sto cercando di realizzare lo stesso show" ha continuato rivelando: "George ha un mondo enorme. Ci sono così tante storyline che si possono perseguire. Ecco perché stiamo cercando di fare delle cose che sembrano diverse, e non tentare di rifare lo stesso show. Questo, probabilmente, è uno dei motivi per cui, adesso, non ha senso per noi fare un sequel o prendere dalla serie principale qualsiasi dei suoi personaggi".