"Il trono di spade" chiude la saga: fine di un'epoca di intrighi, sesso e battaglie

E' stata Emilia Clarke, in particolare, a fare un lungo post su Instagram, corredato da una foto del cast in costume di scena e in borghese davanti alla tv, per il commiato dal pubblico. "Trovare le parole per questo post mi ha lasciato sopraffatta per quante cose avevo da dire ma quanto piccole sono le parole in confronto a quello che Dani e questa serie hanno rappresentato per me". E poi ancora: "Il trono di spade mi ha formata come donna, come attrice e come essere umano. Vorrei solo che mio padre fosse qui ora per vedere quanto siamo volati lontano".



Nei suoi otto anni di vita (ha esordito sull'emittente americana via cavo HBO nell'aprile 2011) la serie fantasy medievale tratta dai romanzi di George R.R. Martin (in realtà le prime sei stagioni, perché lo scrittore non ha concluso la saga e gli sceneggiatori sono andati avanti con soggetti inediti), in onda in 170 paesi, ha travalicato i confini televisivi diventando fenomeno di costume e oggetto di culto, conquistando stagione dopo stagione un numero sempre più crescente di appassionati, anche quelli non proprio avvezzi alle storie di cavalieri e draghi. Merito di una scrittura e una messa in scena, premiate con 47 Emmy, capaci di richiamare atmosfere cinematografiche e riportare in vita, sconvolgendone le regole, il genere del fantasy che, dopo il boom del "Signore degli anelli" cinematografico nei primi anni Duemila, sembrava non entusiasmare più le folle.



Invece, l'appassionante lotta per la conquista del trono di spade dei Sette Regni, gli intrighi, i giochi di potere, le lotte, hanno trasformato "Game of Thrones" da iniziale prodotto di nicchia a fenomeno mainstream, facendo breccia nel cuore di un pubblico sempre più vasto: e questo nonostante la morte in serie (perlomeno nelle prime stagioni) dei personaggi più amati, l'incubo di ogni produttore televisivo, e le polemiche per la violenza e l'uso eccessivo delle scene di sesso (sempre nelle prime stagioni). Personaggi, situazioni e modi di dire di "Game of Thrones" sono entrati nel linguaggio comune in maniera così potente che anche chi non ha mai visto un episodio difficilmente non saprebbe riconoscere uno dei protagonisti della saga: dalla regina dei draghi Daenerys Targaryen al 'folletto' Tyrion Lannister, dall'eroe senza macchia Jon Snow alla giovane Arya Stark.