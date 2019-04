"Game of Thrones", Jason Momoa dice addio alla barba (dopo 7 anni) in un video ambientalista

La barba di Jason Momoa è stata fondamentale per l'estetica dei personaggi che ha interpretato, da Khal Drogo in "Game of Thrones" ad "Aquaman". L'attore ha deciso di tagliarla dopo sette anni per sensibilizzare tutti sul tema dell'inquinamento ambientale e del riciclo. "Addio Drogo, Aquaman, Declan. È tempo di un cambiamento. Una trasformazione in meglio, per i miei figli, per i vostri figli, per il mondo", ha scritto a corredo del video in cui si rade nel deserto.