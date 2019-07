"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

L'arrivo di Roberto a Puente Viejo non mette tutti d'accordo. Maria, i suoi figli e Raimundo lo ricevono cordialità e allegria, mentre Francisca e Fernando con molta diffidenza.

Tiburcio cerca di far tornare la tranquillità, senza successo. Intanto Fernando appena può, origlia le conversazioni tra Roberto e Maria. L’uomo viene invitato a stare alla Villa, ma Donna Francisca è contrariata.





Alvaro comunica a Elsa di temere di restare a Puente Viejo per paura di innamorarsi di lei. Nel frattempo la ragazza scopre Antolina a fissare le finestre della locanda e deduce che stia inseguendo il marito Isaac. L'uomo viene avvertito e discute a tal proposito con Antolina: vuole essere lasciato libero e avere i suoi spazi.

Irene riceve una proposta allettante da Anacleto, ma la donna e i suoi amici sono comunque titubanti a riguardo, in particolare Adela, che durante la discussione si sente male. Carmelo è preoccupato per le sue condizioni: teme che la situazione peggiori.





In paese corrono pettegolezzi sull'amico di Maria. Fernando è geloso ma cerca di non darlo a vedere. Purtroppo per colpa di Dolores si parla male anche del dottore. Elsa mette subito le voci a tacere raccontando alla donna la verità.

Julieta è scomparsa: mentre tutto il paese si mobilita per cercarla i Molero l'hanno catturata e violentata. Carmelo si unisce alle ricerche e quando scopre la verità reagisce sparando a Eustaquio.

Alvaro accetta l'offerta di Carmelo di rimanere a Puente Viejo anche se Elsa gli ha ribadito che tra loro potrà esserci solo amicizia perchè lei è ancora innamorata di Isaac.