"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Il dottor Alvaro, inviato dal dottor Zabaleta all'ospedale di campagna, non nasconde il suo disprezzo ad Elsa e fa di tutto per metterla in difficoltà. Il loro rapporto è scontroso, anche se il medico è costretto a ricredersi più volte sulla reputazione della donna.



Saul non si rassegna alla scomparsa di Julieta ad un passo dall'altare e non crede alle ipotesi di Consuelo: l'uomo, infatti, incolpa Prudencio della misteriosa sparizione. Quest'ultimo corre subito da Mauricio preoccupato che entrambi possano essere scoperti.



Fernando è molto nervoso perché ha saputo da Prudencio che Gonzalo è tornato. L'uomo, infatti, presto arriva a fargli visita con aria minacciosa.



Tutti in paese elogiano Elsa, ma Antolina si arrabbia, ribadendo che è un'assassina. Matías, allora, inizia a risponderle a tono: è stanco che la donna continui a parlare male di Elsa, dopo tutto quello che sta facendo per la sua famiglia.



Saul è ancora convinto che sia stato Prudencio a rapire Julieta, ma Severo lo convince che non è così. Prudencio e Mauricio, dal canto loro, si compiacciono di aver fatto cadere nella loro trappola Saul, Severo e Carmelo e continuano a tramare per depistare chiunque cerchi Julieta.



Nel frattempo Antolina organizza una serata particolarmente romantica per conquistare Isaac. La donna riesce ad ottenere quel che desiderava, ma Isaac sembra pentirsi subito dopo di aver ceduto alle avances di sua moglie.



I pazienti all'ospedale di campagna continuano a guarire, così sia Dolores che Tiburcio tornano a casa, e dopo di loro anche Elsa vorrebbe andar via, ma il dottor Alvaro le chiede di rimanere.



Finalmente la verità viene a galla: Severo e Carmelo, seguendo di nascosto Mauricio, scoprono dove lui e Prudencio nascondo Julieta.