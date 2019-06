"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Francisca chiede a Mauricio e a una squadra di uomini di recarsi sul luogo dell'incidente, ma vieta categoricamente a Fernando di accompagnarli. Maria le chiede il perchè e Francisca le spiega che sospetta fortemente che sia stato proprio lui a causare l'incidente. La squadra di soccorso non riesce a trovare i figli di Maria dispersi a causa della frana. Ad un certo punto, però, appare Fernando che a tutti i costi vuole cercare i bambini, ed è il primo infatti a trovare una prima traccia: la scarpetta di Esperanza.



Nel frattempo a Puente Viejo è scoppiata un’epidemia: il numero degli abitanti colpiti dalla varicella continua ad aumentare. Elsa, immune alla malattia, si offre volontaria per assistere i malati in assenza del dottor Zabaleta.



Fernando riesce a salvare i bambini di Maria, ma l'eccessivo sforzo e la caduta gli causano seri problemi ai polmoni. Solo dopo qualche giorno riprende conoscenza e inizia a dare i primi sintomi di ripresa: le sue condizioni sembrano essere stabili. Alla villa Francisca non ammette tanta indulgenza nei confronti di Fernando e per questo motivo discute sia con Maria che con Raimundo.



Julieta si sente in colpa nei confronti dei paesani malati e vorrebbe rimandare le nozze. Don Berengario e tutti cercano di convincerla a pensare a se stessa e a non rinunciare a qualcosa di suo. La donna, però, scompare misteriosamente.