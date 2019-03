"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Tiburcio cerca di distrarsi dopo l'abbandono di Dolores, ma non riesce a darsi pace per l'assenza della donna che ha lasciato il Paese; decide che è arrivato il momento di andare avanti e inizia a frequentare Catalina. Raimundo riunisce i familiari per comunicare loro decisioni importanti dicendo che Fernando continuerà a fare le veci di Francisca.



Intanto Antolina, vedendo arrivare Isaac, finge che Elsa l'abbia aggredita e l'uomo cade nella sua trappola: Antolina vuole rovinare una volta per tutte il legame che li unisce. Carmelo fa convocare Saul al municipio per importanti comunicazioni: l'uomo, nel frattempo, ha deciso di costituirsi. Poco dopo i giudici hanno deliberano e chiudono definitivamente il processo a suo carico.



Amancio, ripensando alle parole di Elsa, decide di frugare tra le carte di Jesus e trova una lettera che Antolina scrisse a Jesus e, leggendola, comprende che le accuse di Elsa erano fondate. Antolina continua ad ingannare Isaac sfruttando ogni occasione per metterlo contro Elsa; i due stanno convolando a nozze, ma Elsa si presenta in chiesa in un ultimo disperato tentativo di convincere il giovane a non sposarsi perchè Antolina è un'imbrogliona.



Prudencio ribadisce a Julieta che dovrà obbedirgli, ma lei non si lascia intimidire. Donna Francisca viene lasciata da Don Raimundo con Fernando, ma all'improvviso riappare Gonzalo, che uccide a sangue freddo la donna.