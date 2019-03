"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Carmelo chiede ad Adela il motivo del suo repentino cambiamento dopo il ritorno a casa. La donna, infatti, ha cambiato atteggiamento da qualche giorno. Elsa, aiutata da Consuelo, fruga nei cassetti di Antolina in cerca di prove e trova una lettera scritta da suo fratello Jesus ad Antolina nella quale è chiaro il complotto ordito dai due per uccidere Elsa ed Isaac durante il matrimonio.



Isaac affronta Amancio accusandolo di aver fatto soffrire Elsa. Quest'ultima cerca di convincere il padre che è stato Jesus l'autore del massacro e gli rinfaccia di averlo protetto. Nel frattempo a Puente Viejo arriva finalmente Armando, il vero marito di Magdalena, che è effettivamente identico a Don Berengario.



Isaac dice ad Antolina che non la amerà mai e pertanto non vuole più sposarla. Matias prova a convincere l'amico che è la cosa sbagliata da fare, ma Isaac ormai è determinato. Infine Fernando è disposto a collaborare con Julieta e gli altri a condizione che loro inizino a fidarsi di lui. Ma per precauzione Mauricio non perde d'occhio Fernando.