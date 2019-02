"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Elsa, che vuole scoprire la verità su cosa sia accaduto a suo fratello, rivolge delle domande ad Isaac e Antolina. Don Berengario, intanto, deve far fronte in paese ai vari pettegolezzi sul suo conto e donna Magdalena.



Adela riceve dal medico brutte notizie: la sua vita è ancora in pericolo, ma non vuole preoccupare Carmelo e decide di non dirgli nulla. La donna, infatti, torna a casa, ma mantiene il segreto sulle sue condizioni di salute. Elsa e don Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla. Donna Magdalena sparisce, e don Berengario è preoccupato. Nel frattempo, Fernando salva Raimundo.



Antolina informa Amancio che lei ed Isaac si sposeranno. Amancio ne è stupito, ma non reagisce con rabbia, a differenza di ciò che Antolina racconterà a Marcela. Saul, dopo aver ottenuto indicazioni da Mauricio, va alla ricerca di Raimundo e donna Francisca. Proprio Raimundo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo nel rapimento della donna. In più Fulgencio lascia intendere a Raimundo che sia lui che Francisca sono nelle sue mani, e che intende vendicarsi.



Le crisi di Fernando, nel frattempo, cominciano a essere sempre più frequenti.