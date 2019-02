"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Elsa è decisa ad andarsene perchè soffre ogni volta che vede Isaac e Antolina insieme. Consuelo però la convince ad aspettare ancora qualche giorno per riprendersi del tutto. Julieta è sospettosa: nutre dei dubbi riguardo alla pista fornitale da Fernando e decide di metterlo alle strette chiedendogli se la stia ingannando e, non ricevendo alcune risposta, lo minaccia con una pistola.



Antolina, d’altro canto, non riesce ad accettare il fatto di essere vista come una nemica da Elsa ed è dispiaciuta di non essere ricambiata da Isaac, tanto è vero che auspica un futuro insieme a lui. Elsa, allora, si mette d'accordo con Don Anselmo per far visita ad Isaac con l'intento di convincerlo a sposare Antolina.



Basilio, approfittando dell'assenza di Carmelo e Severo, preso da un moto di rabbia cerca di uccidere Adela, ma i due arrivano giusto in tempo e lo consegnano alla Guardia Civile. Anche Julieta si trova in una condizione difficile e confida a Fernando di voler uccidere Prudencio. L’uomo, credendo di incontrare Julieta, si reca nel luogo indicatogli da Fernando. La ragazza, nascosta, prende la mira per sparargli, ma all'improvviso viene bloccata da Saul. Antolina alla fine riesce nel suo intento e incontra Elsa per vantarsi del suo prossimo matrimonio con Isaac. In più chiede alla donna di andare via da Puente Viejo.