Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Isaac, dopo aver confessato ad Elsa di essere il padre del bambino di Antolina, capisce che non può trattenere la donna che infatti reagisce con rabbia e fugge da casa, spingendosi molto lontano. Isaac è visibilmente scioccato e disperato, ma la verità comincia a circolare. Intanto in paese l'evento di sollevamento pesi che era stato posticipato per rispetto ad Adela, ancora in pericolo di vita, comincia: Tiburcio riesce con fatica a sollevare il bilanciere e diventa l'uomo più forte del mondo.



Raimundo, preoccupato per sua nipote, si comporta in modo strano; così Fernando inizia a sospettare e scopre una cosa che non avrebbe dovuto sapere: leggendo il telegramma indirizzato a Raimundo, scopre che Maria è viva. Nel frattempo Isaac chiede a don Anselmo di aiutarlo a ritrovare Elsa, scoprendo solo più tardi che durante la fuga Fe le presta soccorso.



Julieta e Fernando si avvicinano sempre più e iniziano una relazione molto intima. La ragazza vorrebbe scoprire la verità sulla morte di Saul e, approfittando del momento, chiede a Fernando alcune informazioni. Anche Prudencio intuisce che qualcosa è cambiato fra Fernando e Julieta, e non tarda a capire che tra i due esiste una nuova complicità.



Intanto a Puente Viejo una signora si avvicina ai passanti cercando un tale Armando, suo marito, e sembra riconoscerlo in don Berengario, il quale scappa senza proferir parola. Infine Fernando, al telefono con un misterioso interlocutore, conferma che il suo viaggio previsto avrà luogo. Raimundo, che capisce che qualcosa non va, segue Fernando e scopre finalmente dove si trova Francisca.