"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Fernando chiede a Julieta la ragione del cambiamento repentino del suo atteggiamento nei suoi confronti. Sono ormai giorni, infatti, che tra i due sembra essersi rotto qualcosa. Isaac è sconvolto dalla notizia della gravidanza di Antolina; anche Elsa vuole scoprire l'identità dell'uomo che ha sedotto e abbandonato la donna e chiede informazioni a Dolores che, compiaciuta, non perde l'occasione per spettegolare.



Intanto Raimundo, accompagnato da Mauricio, arriva alla casa dove aveva visto Francisca l'ultima volta, ma la dimora sembra disabitata. Durante questa visita Mauricio trova in giardino la pagina di un messale, ma non lo dice a Raimundo. Nel frattempo lo scoppio di un petardo allerta le guardie del corpo di Adela e nella piazza di Di Puente Viejo si scatena il panico.



Irene cerca di convincere Adela a tenere la scorta, ma lei crede di non averne più bisogno, e così si avvia per i boschi da sola. Poi però incontra Basilio che la minaccia con la pistola. La donna viene ferita alla testa ed è in gravissime condizioni. Meliton, udito lo sparo, arriva a soccorrerla. Dopo il litigio con Fernando, Raimundo viene rimproverato da Mauricio, perché il capomastro pensa di essere sul punto di riuscire a ritrovare Francisca. Infine Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del bambino di Antolina, e lei reagisce con rabbia e fugge da casa.