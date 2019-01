"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Elsa chiede ad Antolina di raccontarle cosa sia accaduto a Jesus perché convinta che avessero una relazione sentimentale, ma Antolina nega. Allora la donna chiede a Marcela se conosce il motivo della tristezza di Antolina e Marcela le risponde laconicamente, ma dicendo qualcosa che insospettirà ancor di più. Intanto Irene condivide con Adela la sua ipotesi sulla provenienza delle lettere anonime, e quest'ultima la ritiene verosimile.



Isaac va in Municipio con Matias per ricevere la risposta sull'esonero. Carmelo suggerisce ai due l'unica possibilità rimasta per evitare l'arruolamento: corrompere un funzionario dell'Ufficio Reclute. E così Matias offre ad Isaac il denaro necessario: quest'ultimo non dovrà più partire per il fronte. Nel frattempo Leticia, l'amica di Adela, non è mai arrivata a Puente Viejo: ha avuto un incidente ed è in ospedale.



Ma Carmelo pensa che non si sia trattato di un incidente e vuol farle avere una scorta. Julieta inizia ad avviare la "Fondazione Tristan Castro" indirizzando le donazioni all'assistenza delle donne incinte mentre Raimundo cerca di individuare nella lettera di Francisca una richiesta d'aiuto di sua moglie, e in effetti ne decifra la chiave di lettura. Infine Isaac sta per scoprire la verità su Antolina, incinta. Nel frattempo, Julieta sente che qualcosa non quadra nei racconti di Prudencio: comincerà a sospettare del marito?