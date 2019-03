"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Antolina, esasperata dalla situazione e dalle difficoltà della vita, tenta di togliersi la vita, ma fortunatamente Elsa riesce a prestarle un primo soccorso. Il dottor Zabaleta, chiamato immediatamente a visitarla, è visibilmente preoccupato.



Intanto Julieta, Saul e Mauricio si mettono d’accordo con Fernando per liberare Raimundo e Francisca. Dopo aver capito come agire, Fernando chiede a Fulgencio qualche giorno per attuare la loro vendetta.



Adela, a casa, ha un malore e cade a terra priva di sensi. La donna viene prontamente soccorsa da Carmelo ed Irene che cercano di capire la gravità della situazione.



Antolina è fuori pericolo secondo il dottor Zabaleta che, però, continua a tenerla sedata per favorirne la guarigione. Mentre Onesimo cerca in tutti i modi di vendere le sue radio, la situazione alla Villa si fa sempre più incandescente: Prudencio ormai è costretto ad arrendersi.



Isaac, dopo aver attentamente valutato la situazione, decide di tornare sui suoi passi e sposare Antolina, che accetta, pur sapendo che questo causerà una forte sofferenza per lui ed Elsa.



La situazione si mette male per Raimundo: Fulgencio vuole condurre esperimenti su di lui con le scariche elettriche ad alta intensità. La spedizione per salvare i coniugi Raimundo e Francisca è partita da Puente Viejo, ma ci si chiede se riuscirà ad arrivare in tempo.