"Il complemago", al via la prima produzione originale di Cartoonito

L’appuntamento con il format inedito è a partire dal 7 ottobre, tutti i venerdì alle 19.30. Il Complemago (interpretato da Ulisse Provolo) è un mago davvero speciale: ha più di diecimila anni perché ogni giorno è il suo compleanno. Per questo, insieme alla sua Apprendista e co-conduttrice Giorgia Boni ogni giorno attende nuovi amici al castello per festeggiare insieme e per fare un party strepitoso. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire il nuovo programma.

In ogni episodio si celebrerà, con un nuovo e sorprendente tema, il compleanno del Complemago. Le decorazioni, la torta, il regalo: sono tante le cose a cui il protagonista dovrà pensare, ma l’aiuto dei bambini sarà fondamentale. Il Complemago, infatti, è un tipo un po' smemorato e gli invitati, guidati dall'Apprendista, dovranno superare tante divertenti sfide per conquistare le pergamene con gli incantesimi necessari a ottenere tutto l’occorrente per allestire la festa. Un lavoro di squadra per un compleanno davvero magico.

Nel nuovo show di Cartoonito (che ha cambiato look da giugno), i bambini sono i veri protagonisti e motori della storia, così come l’emozione e la magia di una vera festa di compleanno saranno sempre al centro, insieme alla musica e canzoni, per coinvolgere i piccoli spettatori che non potranno che restare incantati da un mondo incredibile dove realizzare la festa dei propri desideri non sarà affatto un sogno.

Una produzione originale, quella di Cartoonito, che pone l’attenzione sull’importanza della socialità tra i bambini, del gioco condiviso e della fantasia come strumento per crescere e quale occasione migliore se non una festa di compleanno? Il lungo periodo della pandemia ha costretto i bambini a rinunciare a questo momento così amato e fondamentale, un’occasione che per molti è diventata un lontano ricordo, per altri qualcosa ancora da vivere per la prima volta. Così "Il Complemago", attraverso le sue puntate colorate e divertenti pone l’attenzione sulla bellezza e necessità per i piccoli spettatori di festeggiare insieme ai propri amici, con spensieratezza e allegria, in puro stile Cartoonito.