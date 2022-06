"Tom & Jerry a New York", la nuova serie arriva su Cartoonito in prima tv

Leggi Anche Cartoonito cambia immagine, nuovo look per il canale

I due antagonisti abitano nel lussuosissimo hotel Royal Gate nel cuore di Manhattan e vivranno incredibili (dis)avventure nei luoghi più iconici di New York: da Central Park agli storici Musei, passando per i grandi magazzini fino agli inconfondibili taxi che sfrecciano a gran velocità lungo le strade della celebre metropoli, il gatto combinaguai e il topo dispettoso getteranno scompiglio nella Grande Mela. Insieme a loro l’immancabile bulldog Spike e il gatto randagio Butch, vera nemesi di Tom, sempre pronti a cacciarsi nei guai insieme all’irresistibile coppia, oltre a tantissimi nuovi personaggi come l’elefante Orazio, la seducente gattina Claudia, l’anatroccolo Lil, Frankie il topo e il gatto Meathead, complice di Butch.

In occasione di questa serie, il 5 giugno Cartoonito dedicherà la programmazione interamente al celebre duo, con una speciale selezione di maratone a tema e film che li vedono al centro di tante avventure imperdibili.

La nuova serie animata resta fedele allo spirito originale del cartone ideato da Hanna & Barbera negli anni 40, infondendogli al contempo nuova vita grazie a una grafica rinnovata e coloratissima. Al centro della vicenda la storica rivalità tra Tom e Jerry, sempre pronti a buttarsi a capofitto nelle situazioni più folli ed esilaranti. Tra pasticci e dispetti reciproci, disastri annunciati e piani diabolici l’uno ai danni dell’altro, i due non smettono mai di divertire e conquistare il pubblico di tutte le età: piccoli e grandi spettatori continuano così a rinnovare la loro fedeltà verso questa indissolubile coppia che, dietro alle loro agguerrite rivalità e a uno storico antagonismo, nasconde una grande amicizia.