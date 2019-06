"Grande Fratello 16", la vincitrice Martina ringrazia i fan in reggiseno

Dopo la vittoria al "Grande Fratello 16", Martina Nasoni ha ripreso in mano i social e per prima cosa ha voluto ringraziare i fan: "L'unica cosa che posso fare è ringraziarvi di tutto, del sostegno, delle belle parole che ogni giorno spendete nei miei confronti". In reggiseno e un po' provata per gli impegni, nelle stories la ragazza dal cuore di latta è apparsa più bella che mai anche in versione acqua e sapone.

"Scusate le occhiaie, scusate tutto ma volevo ricordarvi che sto andando a Milano da Live - Non è la d'Urso", ha annunciato ai suoi follower. Ieri sera è stati infatti una delle protagoniste del programma di Canale 5, dove ha avuto modo di confrontarsi con l'ex coinquilina Francesca De André e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.



"Tra me e te come sai ci sono stati un po' di momenti di tensione. Sono contenta che dentro la Casa hai trovato una persona come Gennaro, che ti è stata vicina anche quando eri veramente insopportabile. Ci sono state delle cose che non ti ho detto, per non caricarti ulteriormente di stress, ma che mi hanno fatto rimanere male. Mi hai dato dell'alcolizzata davanti a tutta Italia e questa cosa non deve esistere", ha dichiarato Martina durante il faccia a faccia.