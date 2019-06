Giorgio Tambellini contro Francesca De André: "Con Gennaro sei stata pietosa"

Il triangolo Francesca De André, Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio è stato sicuramente il più discusso durante l'ultima edizione del "Grande Fratello". Fra tradimenti e litigi, i tre si trovano a "Live - Non è la d'Urso" per il primo vero confronto pubblico, confronto nel quale Gennaro gioca in panchina perché la discussione tra Francesca e l'ex fidanzato si accende subito.



Lui ironizza, non perde mai il sorriso scanzonato con cui affronta una situazione sopra le righe, lei invece perde ancora una volta le staffe finché la stessa Barbara d'Urso non la richiama all'ordine - infastidita dal fatto che Francesca sveli informazioni personali su Giorgio. Nonostante tutto, però, i toni non si placano e passano anche agli altri ospiti, che criticano la ragazza e il suo comportamento esagerato anche con gli altri inquilini della Casa. Il dibattito si chiude con la replica secca di Francesca: "Fra me e Giorgio non c'è più nulla".