“GF 16”, Taylor Mega contro Francesca: “Al mio livello non arriverai mai. Hai rotto le p***e”

Tra Taylor Mega e Francesca De André non c’è mai stata molta simpatia ma le due, durante la finale del “Grande Fratello 16”, hanno avuto una discussione molto accesa. Quello che doveva essere un confronto si è trasformato presto in un litigio violento. Le donne hanno faticato sin dall’inizio della loro conversazione a capirsi e se una accusava: “Non sei nessuno”; l’altra prontamente rispondeva: “Al mio livello non ci arriverai mai”.



Sono state detti insulti, accuse e parole molto forti culminati con il grido di Taylor Mega: “Hai rotto le p***e”. Il litigio è continuato fino a quando Barbara d’Urso ha intimato a Gennaro di separare le due donne e condurre l’influencer fuori dalla Casa.