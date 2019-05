"Grande Fratello 16", Taylor Mega entra nella Casa: "Io e Francesca abbiamo in comune una storia difficile"

Taylor Mega è stata l'ultima sorpresa di un'ottava puntata molto infuocata al "Grande Fratello 16". La famosa influencer, che apprezza molto Gennaro e da lui è ricambiata, è oggetto di ironia nei confronti di Francesca De André proprio a causa di questa reciproca simpatia.



Preoccupazioni che non sembrano trovare fondamenta, poiché la ragazza dichiara senza problemi di essere solo che contenta della nuova inquilina. Non manca però una scherzosa "cacciata" di Gennaro nel momento in cui dal confessionale rientra assieme alle altre donne nella Casa.



"Io e Francesca abbiamo non solo il carattere in comune ma anche una storia difficile alle spalle" commenta Taylor, prima di unirsi ufficialmente a tutti per le nomination.