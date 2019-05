"Grande Fratello 16", Gennaro è il primo finalista

"Grande Fratello 16" ha architettato una falsa eliminazione per nominare il primo finalista del programma e l'ha fatto all'insaputa dei partecipanti. Chiamati a votare chi sarebbe dovuto andare a questa seconda nomination, non avevano idea che avrebbero invece stabilito chi avrebbe preso parte alla puntata conclusiva del reality.



Chiuso il televoto flash, Kikò è salvo. Rimangono Gennaro e Valentina, che raggiungono lo studio. Ancora ignari di cosa significhi davvero l'esito, si abbracciano nel momento in cui le luci illuminano Valentina dichiarandola "salva".



Pensando di essere eliminato e di trovarsi in un momento di pubblicità, Gennaro si rilassa, parla e scherza, fa un selfie con Barbara d'Urso. Al momento di tornare in diretta (che non si è mai chiusa), sul grande schermo appare la scritta che dichiara il ragazzo in finale.