"Future Legend": Annalisa, Irama, Emis Killa e Charlie Charles guidano la caccia ai talenti di domani

Dodici talenti con l'obiettivo di diventare la leggenda della musica di domani. E' " Future Legend ", la prima "battle in lattina", organizzata da Coca-Cola. A votare gli inediti dei cantanti sarà il pubblico, ma a guidarli ci saranno quattro coach di eccezione: Annalisa per la categoria "Soul", Irama per "Pop", Emis Killa per quella "Rap" e Charlie Charles per quella "Trap". I ragazzi racconteranno le proprie storie ogni sabato su Radio 105 .

Tutto ha avuto inizio a un passo dal cielo. Il contest è stato infatti presentato ufficialmente al 47.mo piano della Torre Isozaki a City Life, a Milano, nello spazio eventi più alto di Italia. I 12 talenti che si sfideranno da qui a dicembre, hanno superato una prima durissima selezione da mille concorrenti di partenza, poi scremati a 24. In tutte le fasi il pubblico potrà ascoltare i brani in gara grazie alle speciali lattine della celebre bibita, che saranno disponibili dalla primavera. Attraverso il Qr code presente sulle lattine, inserendo il codice promozionale, si potranno ascoltare in esclusiva gli inediti delle Future Legend ed esprimere il proprio voto.



Nella seconda fase della battle i quattro più votati si affronteranno con nuove canzoni inedite, registrate con i coach al Coke Studio, allestito presso il Massive Art di Milano. Partner del progetto è Radio 105 che il sabato pomeriggio darà spazio e voce ai ragazzi che racconteranno le loro storie.



Per la squadra del "Pop" guidata da Irama concorreranno Edoardo (Edoardo Brogi), Margot (Margherita Di Molfetta), Osso (Ossama Addahre); per la squadra del "Rap" di Emis Killa Blackknote (Marco Kikonde), Mathis (Mattia Paviera), True Skill (Michele Rossi); per la squadra del "Soul" di Annalisa Adriana (Adriana Le'), Eddie Brock (Edoardo Iaschi), Mikesueg (Michele Aliberti) e infine per la squadra della "Trap" di Charlie Charles ci sono Jbarton (Valerio Martinelli), Madblow (Daniele Monellini), Paul Noire (Paolo Passaretti).