"Amici 18", Tish e Vincenzo conquistano il posto per il serale

Si parte da dove si era conclusa la puntata di settimana scorsa, ovvero con Vincenzo che deve superare le prove per accedere direttamente al serale raggiungendo così Rafael. Inizia con un passo a due classico, che interpreta brillantemente. Bene anche nella seconda prova, sempre di classica. Ultima prova è di moderno. Il pubblico lo acclama a gran voce e fa bene: la felpa è sua, insieme al posto per il serale.



Parte quindi la sfida a squadre al meglio dei cinque. Nella prima prova si affrontano Mameli e Alberto e il punto va al concorrente di Sparta. Si prosegue con il ballo, con Miguel che si misura con Umberto che conquista il secondo punto per Sparta. Terzo scontro, con i cantanti in campo: Alessandro contro Alvis. Vince quest'ultimo che accorcia così le distanza. Ludovica deve invece vedersela con Tish, che si esibisce suonando la chitarra. E la ragazza ottiene il punto del 2-2. Decide tutto la sfida di danza tra Rafael e Umberto. Atene conquista il punto della vittoria e così Tish, che ha la media del 9, può affrontare le tre prove per conquistare il serale.



Come primo passo si cimenta in una canzone di Sia, e la supera in maniera brillante. Stessa cosa vale per "Vedrai vedrai" di Tenco che le frutta il secondo sì. Manca solo l'ultimo ostacolo: Charlie Rapino la giudica sul suo inedito, "Casinò", e le assegna il via libera definitivo. Tish è così la terza concorrente ammessa al serale. Riprende la sfida a squadre: Valentina affronta Mogwli, mentre Giordana se la vede con Federica, due sfide che finiscono con un 1-1. Quindi il punto decisivo se lo giocano Jefeo e Alvis ed è il primo a portare a casa il punto decisivo. Nessuno però raggiunge la media del 9 e quindi non ci sarà un'altra prova per un posto al serale. In compenso Federica va in sfida, essendo quella con i punti più bassi della squadra perdente.