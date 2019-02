A 16 anni è sopravvissuta ad un incidente aereo, che ha causato la morte di 107 passeggeri su 109, riportando ustioni di terzo grado su tutto il corpo. L'altra sera Kechi Okwuchi (che oggi a 28 anni) è salita sul palco di “America's Got Talent” e ha ricevuto una standing ovation e il passaggio diretto in finale. La talentuosa cantante si è esibita con "You Is The Reason" di Callum Scott e di fronte agli scroscianti applausi è scoppiata in lacrime di gioia....