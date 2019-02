“C’è posta per te”, il regalo di Emma Marrone a due ragazzi affetti da sindrome di down

Emma Marrone torna a “C’è Posta per Te”. La cantante ha fatto una sorpresa a due ragazzi, Claudio ed Enrico, entrambi affetti da sindrome di Down, che in comune hanno però un difetto: sono entrambi molto legati ai loro oggetti quotidiani. In comune hanno anche la grande ammirazione per Emma, di cui sono entrambi innamorati.



E così la vincitrice di “Amici” edizione 2010 ha chiesto ai due ragazzi di donare qualcosa a cui tengono particolarmente per avere in cambio i regali preparati da Emma appositamente per loro. I due, inizialmente molto restii a privarsi dei loro preziosissimi oggetti, appena la cantante ha fatto vedere cosa avrebbero potuto ricevere in cambio, hanno cominciato a regalare quasi tutto al pubblico. Ma ne è valsa la pena, perché i due hanno potuto conoscere personalmente la cantante, che era ciò che più desideravano e non hanno saputo trattenere l’emozione, tra baci, abbracci e lacrime di gioia. Emma ha poi cantato tenendo per mano i due ragazzi.