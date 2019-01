Denise e Deborah sono due ragazze siracusane che si conoscono da due anni e da lì a poco si sono innamorate. Ma la loro storia non potrà mai essere facile come quella di una coppia qualsiasi. La famiglia di Denise, in particolare mamma Mimma e il fratello Gianni, non hanno mai accettato la storia della figlia con un'altra donna e l'hanno sempre osteggiata.



Ed è per questo che la ragazza siciliana ha invitato papà, mamma e fratello a “C’è posta per te”, con la speranza di riuscire a fargli cambiare idea. Non è stato facile, ma alla fine, dopo tentennamenti, dubbi e smorfie rivolte verso Deborah, i tre hanno deciso di conoscerla e di capire se fosse la donna giusta per la loro figlia.