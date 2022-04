"Brave and Beautiful", le trame della settimana dal 25 al 29 aprile

"Brave and Beautiful"

Canale 5

dal 25 al 29 aprile

è sututti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi

Tahsin

Cesur

Hasan Karahasanoglu

, ignaro di essere ripreso dalla telecamera cheha nascosto nel suo salotto, ammette di aver inscenato il suicidio diper salvare Adalet dalla prigione. A questo punto, Cesur usa il video per ricattarlo e lo costringe a cedergli tutte le quote della società.

Intanto

Suhan

Cesur

dice adi essere incinta, ma quando viene a sapere quello che ha fatto a suo padre, decide che per loro non può esserci alcun futuro. Hulya abbandona suo figlio nel giardino dei Korludag con un biglietto e Tahsin decide di accoglierlo in casa. Infine, Cahide porta a Korhan il test del DNA che dimostra che il figlio che aspetta è suo ma, nonostante questo, Korhan non le crede.