“Avanti un altro!”, Paolo Bonolis si arrabbia per scherzo con il concorrente pasticcere

Ad “Avanti un altro!” non c’è tempo per i rimproveri, soprattutto se rivolti a Paolo Bonolis. Il conduttore si è arrabbiato con un concorrente che ha “osato” correggerlo. Vincenzo Argentiere, pasticcere di Napoli, si è seduto sulla sedia del quiz televisivo durante la puntata del 13 febbraio. Il conduttore, venuto a conoscenza della sua professione, cerca di condividere un ricordo personale: “Io ho mangiato un dolce buonissimo, tempo fa, il poppella. Era un dolce ripieno…”.



La dichiarazione di Bonolis, però, non è piaciuta a Vincenzo: “Ma sono le nuvole: quello che dici te è il nome della pasticceria”. A quel punto il conduttore ha preso la palla al balzo: “Lei sicuramente le farà meglio. Volevo dire una cosa che mi era successa, se poi la cosa la fa arrabbiare me lo dica, non è che ho fatto una colpa. Ho mangiato un dolce. Non è che uno può mangiare solo i dolci suoi. Ma guarda questo qua!”.